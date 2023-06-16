البرهان يبلغ الإيجاد رفض السودان رئاسة كينيا للجنة الرباعية وتعرض وكالات فيدرالية أمريكية لهجوم إلكتروني .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يشكر الكويت لتجاوبها بقضية التحكيم لمحطة الحاويات "تحيا مصر"

إيران وكوبا: سنتصدى "للسياسة الإمبريالية العدوانية" الأمريكية

أمريكا تعلن عن مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 920 مليون دولار

قطر تستثمر 5 مليارات دولار في العراق

نصرت تشودري.. تصبح أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا

أمريكا تتهم إيران باختبار مسيرة انتحارية في الخليج

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تندّد بإطلاق صواريخ كورية شمالية

أمريكا ودول حليفة ترسل صواريخ دفاع جوي لأوكرانيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحية شكر وتقدير لدولة الكويت بشأن تجاوب السلطات بقضية التحكيم لمحطة الحاويات "تحيا مصر"، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ جزء ليس كبيرا من العمل المتفق عليه، قائلا: "نحن نطرح الفرصة ويأتي ناس لتنفيذها.. لكننا من الممكن نكون السبب في التعثر، وهذا ليس جلدا للذات، فرغم تعاقدنا على تنفيذ هذا الميناء لم يتم تنفيذ جزء معين منه".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة قائلا إن "الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا حيث أبلغ فيه رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد إسماعيل عمر قيلي، أبلغه رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن السودان.

وأشارت "الجريدة" إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال إن بلاده تعتزم "استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة"، مضيفًا عقب زيارته للعاصمة العراقية بغداد: "أجريت مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم".

ووقّع البلدان خلال الزيارة على "إعلان نوايا مشترك" للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية، وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت إيران باختبار طائرة مسيرة انتحارية، من خلال استهداف سفينة تدريب تابعة لها في الخليج، وإطلاق صاروخ أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير السفن في المنطقة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الطائرة المسيرة "أُطلقت الأربعاء من منطقة جاسك الإيرانية إلى ما بين ثمانية وتسعة أميال في البحر داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاستهداف بارجة التدريب".

وأفادت "الجريدة" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة كشفت عن مساعدات إضافية لسوريا قيمتها 920 مليون دولار، خلال مؤتمر في بروكسل. وأضافت الوزارة في بيان، أن "الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار هذا العام، ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا".

دوليًا، قالت "الوطن" إن رئيسا إيران وكوبا تعهدا التصدي بشكل مشترك لـ"سياسة إمبريالية عدوانية" تنتهجها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على كلا البلدين. ولدى استقباله نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في هافانا، قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل إن البلدين "واجها ببطولة ومقاومة شرسة العقوبات والضغوط والتهديدات والأحصرة ولامبالاة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها".

وذكرت "القبس" أن محامية الحقوق المدنية، نصرت تشودري، أصبحت أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة، بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تعيينها بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك.

وقالت "الراي" إن عدة وكالات فيدرالية أمريكية، تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي "يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع"، وفقا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، مشيرةً إلى أن مجموعة برامج فدية ناطقة بالروسية ادعت المسؤولية عن شن حملة قرصنة على العديد من الضحايا الآخرين في الولايات المتحدة.

وقالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية نددت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، حيث قالت في بيان: "إطلاق الصاروخين انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكّله أسلحة الدمار الشامل غير القانونية، وبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة، والسلم والأمن الدوليين والنظام العالمي، للحد من انتشار الأسلحة

وأفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك، أعلنت في بيان مشترك، إنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن "تسليم العتاد بدأ بالفعل"، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".



