أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء الداخلية، كما يقوم أيضاً بتنظيف، ومنع تآكل، وتحسين الأداء، وتبريد المحرك بإبعاد الحرارة عن الأجزاء المتحركة.

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، سواء من فئة السيدان، أو فئة الهاتشباك الشبابية، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تلقى شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المميزة في فئة السيدان ، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية مثل سكودا ونيسان وفيات وبيجو وهوندا.

شهدت اسعار السيارات العديد من الزيادات السعرية المتتالية، والتي جعلت الكثير من الطرازات تصل للمليون جنيه، باختلاف التجهيزات وبلد المنشأ والعلامات التجارية، ولعل من ابرز السيارات الرياضية والتي لم تصل للمليون جنيه حتى الان، هي النسخة جيلي كول راي موديل 2023.

يشهد قطاع السيارات الخارقة تحديثات مستمرة بفضل النمو التقني والتطوير الذي يشهده العالم بشكل مستمر خاصة مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها.

قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.