عاجل
" دراسات في علوم الحديث ".. كتاب يبرز عناية العلماء بالسنة النبوية أخبار التوك شو.. حياة كريمة توجه رسالة شكر للنائب محمد أبو العينين لدعمه المستحقين بكافة المحافظات..كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي زراعة الشيوخ تناقش ملف استيراد حبوب الغلة .. الأحد المقبل أهالي قرية ميت فارس بالدقهلية يشكون من عمود ضغط مائل يعرض حياتهم للخطر أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على نوع زيت المحرك المناسب لسيارتك

تعتبر الوظيفة الأساسية لزيت المحرك هي تزييت الأجزاء الداخلية، كما يقوم أيضاً بتنظيف، ومنع تآكل، وتحسين الأداء، وتبريد المحرك بإبعاد الحرارة عن الأجزاء المتحركة.

 

10 سيارات رياضية SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري .. صور

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، سواء من فئة السيدان، أو فئة الهاتشباك الشبابية، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تلقى شعبية كبيرة نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية المقدمة من قبل كل علامة تجارية.

 

نيسان وهوندا.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المميزة في فئة السيدان، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية مثل سكودا ونيسان وفيات وبيجو وهوندا.

 

قبل وصولها لمليون.. سعر جيلي كول راي 2023 الرياضية |صور

شهدت اسعار السيارات العديد من الزيادات السعرية المتتالية، والتي جعلت الكثير من الطرازات تصل للمليون جنيه، باختلاف التجهيزات وبلد المنشأ والعلامات التجارية، ولعل من ابرز السيارات الرياضية والتي لم تصل للمليون جنيه حتى الان، هي النسخة جيلي كول راي موديل 2023.

 

قدرات خارقة.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم| صور

يشهد قطاع السيارات الخارقة تحديثات مستمرة بفضل النمو التقني والتطوير الذي يشهده العالم بشكل مستمر خاصة مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها.

 

أوبل كورسا مستعملة بـ 140 ألف جنيه.. صور

قدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل الجيل الأول من سيارة كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

شبانة: صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز لحل الخلاف

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أول عربية VGV فئة الـ SUV تباع بسعر 900 ألف جنيه...بـ 450 ألف جنيه.. اشتري نيسان جوك هاتشباك جديدة

أخبار السيارات| أسعار شيفروليه لانوس في مصر.. 5 أنواع جديدة بالسوق المصري

أخبار السيارات| بتشحن في 10 دقائق.. بطارية تويوتا الجديدة تقطع 1000 كيلومتر.. نيسان سنترا 2024 الفيس ليفت تنطلق بتحديثات مثيرة

أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات جديدة بالسوق المصرية.. وهذه قيمة «دايو نوبيرا» في سوق المستعمل

أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية تقدمها بيجو موديل 2023 .. أصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي.. 5 سيارات فرنسية تبدأ من 660 ألف جنيه

أخبار السيارات|مميزات أحدث موديلات لادا بالأسواق.. سعر مرسيدس AMG EQE الكهربائية الجديدة

أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

سر تفوق الصين بمجال السيارات الكهربائية.. خطوات بسيطة لتجهيز المركبات للعمل في الصيف

ترشيحاتنا

ريحوا الطلاب واهتموا بشكواهم|تعليمات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

سوليفان : لا نتوقع حدوث انفراج في علاقاتنا مع الصين خلال زيارة بلينكن

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

استشاري أمراض صدرية يكشف عن انتشار مرض فيروسي بسبب عدم استقرار المناخ

أخبار الرياضة ... رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة ...مناصب جديدة لمرتضى منصور بالزمالك ..عبدالحفيظ يسخر من نجم الأهلي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

خلي بالك .. أعراض لتسمم الحمل تسبب الموت

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ