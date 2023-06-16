الرئيس الجزائري: تطابق للرؤى مع بوتين إزاء تطورات منطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم /الخميس/، "تطابق الرؤى" تجاه الملفات التي تم تناولها خلال المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على غرار القضية الفلسطينية والوضع بمنطقة الساحل الأفريقي، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عما يجري في ليبيا.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي المشترك، الذي أدلى به تبون مع نظيره الروسي، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك عقب التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

وأضاف أن زيارته إلى روسيا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لتوطيد علاقتهما الثنائية وتعزيز ديناميكية التعاون الثنائي، واصفا المحادثات، التي جمعته بنظيره الروسي بـ ''المثمرة والصريحة والصادقة"، بحيث عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب الرئيس الجزائري عن شكره للرئيس الروسي على دعم بلاده لترشح الجزائر للانضمام إلى مجموعة "البريكس"، مضيفا أنه تم الاتفاق على "المضي بالعلاقات الجزائرية-الروسية نحو المزيد من التعاون"، وهو ما عكسه التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة.

