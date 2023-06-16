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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 4 سنوات.. الرئيس الصيني يلتقي بيل جيتس اليوم

الرئيس الصيني يلتقي
الرئيس الصيني يلتقي بيل جيتس اليوم

يجتمع الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة في بكين مع بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت.

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أنه "في 16 يونيو يلتقي الرئيس شي جين بينج في بكين بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس".

وسيكون الاجتماع هو الأول لـ شي مع رجل الأعمال خلال السنوات الأخيرة. وكان جيتس قد توقف عن السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات تقريبًا حيث أغلقت الصين حدودها خلال الوباء.

وتم الإبلاغ عن خطط الاجتماع لأول مرة من قبل رويترز.

ومنذ وصوله إلى بكين لأول مرة منذ عام 2019، يوم الأربعاء، ألقى المؤسس المشارك لـ مايكروسوفت خطابا في معهد "جلوبال هيلس ديسكفري" حول الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا لحل التحديات الصحية العالمية.

كما تعهدت مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس وحكومة بلدية بكين، التي أسست المعهد بجامعة تسينجهوا، لكل منها 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لاكتشاف المخدرات ومكافحة الملاريا والسل.

وتنحى يتس من مجلس إدارة مايكروسوفت في عام 2020 للتركيز على الأعمال الخيرية المتعلقة بالصحة العالمية والتعليم وتغير المناخ.

وكان آخر اجتماع تم الإبلاغ عنه بين شي وجيتس في عام 2015، عندما التقيا على هامش منتدى بواو في مقاطعة هاينان في أوائل عام 2020.

وكتب شي رسالة إلى جيتس يشكره هو ومؤسسة بيل آند ميليندا جيتس لتعهدها بالمساعدة في الصين بما في ذلك 5 ملايين دولار لمكافحة البلاد ضد كوفيد-19.

وقام عدد من المديرين التنفيذيين الأجنبيين بزيارة الصين منذ إعادة فتحها في وقت مبكر من هذا العام ، لكن معظمهم التقوا بشكل أساسي بالوزراء الحكوميين.
 

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