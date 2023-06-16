إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بـ تجارة عين شمس عبر ums

قال الدكتور خالد قدري عميدة كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، ان موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لم يحدد حتى الآن لافتا ان الامتحانات تصحح بشكل منتظم وسوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل خلال شهر يوليو على الأكثر.



وأوضح الدكتور خالد قدرى أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة حتى يحصل كل طالب على حقه، لافتا أنه من المحتمل ظهورها في نهاية شهر القادم .

وأضاف عميد الكلية: ان امتحانات الفصل الدراسى الثاني تسير بصورة طبيعة ومنتظمة وسوف يتم إعلان النتيجة من خلال نظام ums .

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، فرع جديد للبنك بحرم كلية التجارة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات دفع المصروفات الدراسية، وتوفير فرص تدريب لطلاب كلية التجارة خلال فترة الصيف.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الفرع الجديد يمثل إضافة لمنظومة العمل بالجامعة، وأنه يقدم الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة.





رئيس جامعة عين شمس يشيد بافتتاح فرع بنك مصر

وأشاد محمد الإتربي، بتجربة فرع بنك مصر بكلية التجارة جامعة عين شمس، مؤكداً أنه إضافة جديدة لأوجه التعاون بين كلية التجارة وبنك مصر.





وأشار الإتربي، إلى أن الفرع الجديد يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 70 ألف طالب من طلاب الكلية، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة وجامعة عين شمس.