لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

أعلن رجل الأعمال السعودي عبد الله بن عوده، عن رغبته في الاستثمار في نادي الوداد المغربي، وتحويله إلى نادٍ عالمي.



وكان الوداد المغربي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، الأحد الماضي، بنتيجة 3-2 ( بمجموع مباراتي الذهاب والإياب).



وقال بن عوده في تصريحات أبرزتها صحيفة "البطولة المغربية":" أنا من محبي نادي الوداد منذ زمن طويل، لأنه نادي معروف، وهو من أعرق الفرق العربية والقارية وأكثرها فوزا بالألقاب على مر السنوات".



وأضاف: "أتمنى أن تكون هناك مرونة في قبول انضمامي لشركة الوداد، فأنا مستعد للعمل رفقة رئيس النادي سعيد الناصيري، ونستمر جميعا في حصد النتائج الإيجابية والسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف هذا النادي العريق".



وتابع:" لم أتواصل حتى الآن مع رئيس نادي الوداد، بسبب ضغط مباريات الفريق، وأنتظر نهاية الموسم لتقارب وجهات النظر، لدي وكيل أعمال في المغرب هو من يقوم بهذه الأمور، لكنني كنت حريصا على عدم القيام بأية شوشرة بالنسبة للجمهور واللاعبين في الفترة الماضية"



وأشار:" الاستثمار في نادي الوداد فخر لأي شخص، لكونه النادي الأكثر حصدا للبطولات محليا والأفضل في التسع سنوات الأخيرة، واخترته لأنني أعرفه فهو الأول عربيا وقاريا في السنوات الأخيرة وهو الذي يسيطر على الوضع حاليا".



واختتم:" إذا وافق رئيس الوداد على التعاون، سنجعل الوداد فريقا يضاهي أكبر الأندية العالمية، أنتظر التواصل مع الناصيري قريبا ليكون هناك عمل مشترك بيننا".