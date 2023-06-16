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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القضاء الإداري يستبعد عادل ناصر من انتخابات غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة

أصدرت الدائرة الثانية بمجلس الدولة حكما هاما بجلسة الخميس الموافق ١٥ يونيو الجاري باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة المقرر لها صباح السبت 17 يونيو الجارى.

 

وكان كل من أسامة احمد حسن احمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى إبراهيم قد اقاما الدعويين 58396 و 58404 لسنة 77 ق اختصما فيها كلا من وزير التجارة والصناعة بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجارية بصفته واحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر وأخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزة بصفته رئيس لجنة الجدول.

 

حيث اقاما المدعيان الدعويين بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المدعيان عليهما الأول والثانى من استبعاد اسم المدعى عليه الرابع من الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية لمخالفته نص المادة 103 من الدستور من الدستور التى تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم وكذلك المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ التى تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ او الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامة كالمحافظ او نائبه او تقلد مناصب فى المجالس والهيئات المستقل والأجهزة الرقابيـة او عضويتها وهو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، لذا يطالب المدعيين باستبعاده من انتخابات الغرفة وذلك خلال المدة من 2023 / 2027 المحدد لإجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدولة ودفاع المدعى عليه الرابع.

 

وفى ختام حكمها قررت المحكمة قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة عن دوره 2023 /2027 المحدد لإجرائها يوم 17/6/2023 والزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوتين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فى الإلغاء.

 

وأشاد المدعون بالقضاء المصرى الشامخ وعدالته وسرعة إنجازه فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مشيرين إلى أن هدفهما من رفع الدعوى هو التأكيد على ضرورة احترام الجميع للقانون والدستور لأننا نعيش فى دولة قانون.

 

وأكد المدعون أن رفعهما للدعوتين لم يكن بغرض حماية لتجار ومنتسبى غرفة الجيزة اللذين يتجاوز عددهم 200 الف تاجر وصانع لأنهم يحتاجون للمتفرغ الذى يمكنه الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم وليسوا فى حاجة لهواة جمع المناصب.

الجيزة عادل ناصر مجلس الشيوخ انتخابات الغرف التجارية القضاء الادارى

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