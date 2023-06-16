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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كبير من الزوار داخل معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي.. شاهد

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

شهد معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، إقبالا كبيرًا من قبل الزوار، اليوم، لمشاهدة الورود والصبارات المختلفة والمتنوعة في ألوانها وأشكالها. 

ورصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور لزوار معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر المُحبة للورود والنباتات النادرة داخل المعرض.

معرض زهور الربيع 

 

يذكر أن معرض زهور الربيع، الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب  ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.


والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، في المتحف الزراعى بالدقي.

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