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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

اكتمال وصول حجاج
اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

اكتمل صباح الجمعة، وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة، والبالغ عددهم 2921 حاجا وحاجة.

يشار إلى أن حجاج قطاع غزة يبدأ خط سيرهم من معبر رفح البري، مرورا بمطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة.

وقال مسؤول الإعلام في وزارة الأوقاف أدهم البلتاجي، إن 490 حاجا وحاجة وصلوا اليوم إلى مكة المكرمة، وهم الفوج الأخير، مؤكدا أن الحجاج جميعا بخير وتم تسكينهم وتوزيعهم على أربعة فنادق في تجمع سكني واحد.


وأضاف أن بعثة الحجاج الفلسطينيين بذلت كافة الجهود المطلوبة لخدمة الحجاج، لا سيما الوعاظ والمرشدون والإداريون الذين رافقوهم من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى أماكن سكناهم في مكة المكرمة، حيث تم تجهيز مقرين للبعثة الطبية في كل من فندق يوسف العبد الكريم، والقصر العربي، كما وفرت بعثة الحج فور وصولها حافلات لنقل الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الصلوات ذهابا وإيابا.

يشار إلى أن قوافل حجاج قطاع غزة انطلقت فجر الثلاثاء الماضي، واستمرت لمدة أربع أيام.

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