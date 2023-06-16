صديق قديم.. تفاصيل لقاء الرئيس الصيني وبيل جيتس| ماذا دار بينهما؟

وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، بيل جيتس بأنه "صديق قديم" وقال إنه يأمل أن يتمكنوا من تنفيذ أنشطة مفيدة لكل من الصين والولايات المتحدة، وذلك في أول اجتماع للرئيس الصيني مع رجل أعمال أجنبي منذ سنوات.

وفي اجتماع في دار الضيافة في ولاية ديويوتاي في بكين ، حيث يستقبل قادة الصين عبر التاريخ كبار الضيوف الأجانب، أخبر الرئيس الصيني المؤسس المشارك في "مايكروسوفت "أنه سعيدا جدا برؤيته بعد ثلاث سنوات ووصف جيتس بأنه أول صديق أمريكي يقابله هذا العام.

وأضاف: "غالبا ما أقول إن أساس العلاقات بين الولايات المتحدة الصينية يكمن في شعبها. أضع آمالي على الشعب الأمريكي"، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في).

وأوضح أنه "في ظل الوضع العالمي الحالي، يمكننا تنفيذ العديد من الأنشطة المفيدة لبلدينا والأفراد، والأنشطة التي تفيد الإنسانية ككل".

ومن جانب، أخبر جيتس، الذي وصل إلى بكين يوم الأربعاء ، شي أنه "شرف لي أن تتاح فرصة للقاء مجددا. لقد أجرينا دائما محادثات رائعة ولدينا الكثير من الموضوعات المهمة لمناقشتها اليوم".

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل شديدة لأنني لم أستطع المجيء خلال السنوات الأربع الماضية ، لذا من المثير للغاية العودة".

توقف شي عن السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات تقريبا حيث أغلقت الصين حدودها خلال الوباء وعقد اجتماعاته الدولية منذ إعادة فتحها في الغالب مع قادة الولايات الآخرين. تم الإبلاغ عن خطط لقاءه مع جيتس لأول مرة من قبل رويترز. قام عدد من كبار رجال الأعمال بزيارة الصين منذ إعادة فتحها في وقت مبكر من هذا العام ، لكن معظمهم التقوا بوزراء حكوميين.

تنحى غيتس من مجلس إدارة مايكروسوفت في عام 2020 للتركيز على الأعمال الخيرية المتعلقة بالصحة العالمية والتعليم وتغير المناخ.

وكان آخر اجتماع تم الإبلاغ عنه بين شي وجيتس في عام 2015، عندما التقيا على هامش منتدى بواو في مقاطعة هاينان. وفي أوائل عام 2020، كتب شي رسالة إلى جيتس يشكره هو ومؤسسة بيل آند ميليندا جيتس لتعهدها بمساعدة الصين بما في ذلك 5 ملايين دولار لمكافحة البلاد ضد كوفيد-19.

تأتي زيارة غيتس قبل زيارة طال انتظارها من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين تهدف إلى تحسين العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم والمنافسين الاستراتيجيين.

وخلال اجتماعه مع جيتس ، أكد شي إن الصين لن تتبع المسار القديم لـ "دولة قوية تسعى للهيمنة" ولكنها ستعمل مع دول أخرى لتحقيق تنمية مشتركة، وفقا لصحيفة الشعب اليومية. وفي كثير من الأحيان تتهم الصين الولايات المتحدة بالسعي إلى الهيمنة.

بصرف النظر عن الاجتماع الحادي عشر ، ألقى غيتس خطابًا في معهد Global Health Discovery حول الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا لحل التحديات الصحية العالمية أثناء زيارته.

كما تعهدت مؤسسة بيل آند ميليندا غيتس وحكومة بلدية بكين ، التي أسست المعهد بجامعة تسينجهوا ، لكل منها 50 مليون دولار لتعزيز قدرة اكتشاف المخدرات في المعهد.