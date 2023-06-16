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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الذكاء الاصطناعي يعجز عن منافسته.. نقاش يبهر الجميع ببراعته في الرسم| شاهد

نقاش يبهر الجميع
نقاش يبهر الجميع ببراعته في الرسم

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يظهر فيه عامل نقاش يرسم بابًا خشبيًا بيده دون استخدام أي أدوات هندسية. وحظي الفيديو بإعجاب كبير من قبل الجمهور الذي وصف الرسم بأنه "مهنة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذها".

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وأثنى الكثيرون على مهارات العامل النقاش ودقته في الرسم، وتعليقات الجمهور على المقطع تنوعت بين التعجب والإعجاب والإعجاب الشديد.

ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض النشطاء استخدموا الفيديو لإظهار أن بعض المهارات التي يمكن أن ينجزها الإنسان لا يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذها.

وتعد مهنة النقاش واحدة من أقدم المهن في العالم، وتستخدم لإضفاء الجمال والتزيين على الأسطح والمباني. ويعمل النقاشون بشكل أساسي على تزيين الأسطح بالرسومات والزخارف الملونة، ويتطلب الأمر مهارة ودقة فائقتين في الرسم والتصميم.

وقال أحد المتابعين: “مثل هذه المواهب تحتاج إلى تعزيز وتشجيع من المجتمع والحكومة، لأنها تمثل جزءاً من التراث الثقافي والفني للشعوب، وتعكس المهارات والخبرة التي يتمتع بها الفنانون والحرفيون".

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الذي نشهده في العصر الحديث، إلا أن الإنسان ما زال يحتفظ بمواهبه ومهاراته التي تميزه عن الحواسيب والروبوتات، والتي يجب أن نحتفظ بها ونشجعها.

التراث الثقافي التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي

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