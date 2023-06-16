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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رقم خيالي| حقيقة تعاقد سيرجو راموس مع الأهلي السعودي.. تفاصيل المفاوضات

سيرجيو راموس
سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية سعودية عن إتمام نادي الأهلي السعودي التعاقد مع سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سيرجو راموس

حقيقة تعاقد سيرجو راموس مع الاهلي

ووفقًا لفولكا الصحفي الفرنسي الخبير بسوق الانتقالات، فإن نادي الأهلي السعودي قد أتم اتفاقه مع سيرجيو راموس، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف، أن الاتفاق مع مدافع باريس سان جيرمان وريال مادريد السابق، تم بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر، دون أن يكشف أن عن أي تفاصيل مالية بشأن الصفقة.

قيمة عقد سيرجيو راموس مع الاهلي السعودي

وأكدت شبكة سكاي سبورتس  أن اللاعب سيرجيو راموس على وشك توقيع عقد انضمامه إلى  الاهلي السعودي لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

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ثلاث عروض لسيرجيو راموس من المملكة السعودية

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن راموس فضّل الأهلي على ناديين سعوديين آخرين تقدما بعروض للاعب أيضًا.

وانتهى عقد راموس رفقة فريقه القديم، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم المنقضي، وأعلن أنه لن يمدد عقده مع الفريق الباريسي ليصبح لاعبًا حرًا، ويوشك أن يكون أولى صفقات الأهلي السعودي للموسم الجديد.

نادي إتحاد جدة يدخل بصفقة سيرجيو راموس لتعويض حجازي

ووفقا لشبكة فوتبول إيطاليا، فإن اتحاد جدة يفاضل بين 3 مدافعين لتعويض أحمد حجازي النجم الدولي المصري الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويكون الاعب سيرجيو راموس هو الاقرب بشكل كبير جدا.

وال3 مدافعين هم، الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والمغربي الدولي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي.

سيرجيو راموس

أول تعليق من أحمد حجازي بعد جراحة الرباط الصليبي

حرص الدولي أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة على شكر كافة الجماهير التي دعمته بعد إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي وإجرائه العملية.

وكتب أحمد حجازي عبر صفحته الرسمية على انستجرام:"الحمد لله، كل شيء سار على ما يرام، سأعود أقوى ان شاء الله.. أراكم قريبًا، وشكرًا لكم على هذا الدعم الهائل".

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