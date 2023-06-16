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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كرم جبر: تهنئتي للشعب العراقي الشقيق المحب لمصر ورجال الصحافة والإعلام

صدى البلد

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مدى أربع ساعات كاملة سيرا على الأقدام، اصطحبى مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين فى الاحتفالات بعيد الصحافة العراقية، التى أقيمت فى حديقة الزوراء بقلب بغداد.


وتابع فى منشور له على صفحة الفيس بوك، امتلأت الحديقة التى تبلغ مساحتها 3 كيلومترات مربعة بمهرجانات  لكل المحافظات والمناطق العراقية، بفنونها المميزة وملابسها واكلاتها الشعبية والمعارض والمنتديات.


 أعداد كبيرة من الرجال والنساء والأطفال شاركوا فى الاحتفالات غير المسبوقة، وأعتقد أنها المرة الأولى فى مختلف الدول التى يحتفل فيها الشعب بصحافته.

 
 الطرب الجميل الذى يأتى من أعماق الفنون العراقية الأصيلة، والرقصات والفنون الشعبية التى تميز كل منطقة، كلها تنعانق فى انسجام تام لتحتفل بعيد الصحافة، وكانت فكرة ذكية لوضع الصحافة من جديد فى بؤرة الاهتمام.


 تهنئتى للشعب العراقى الشقيق المحب لمصر ورجال الصحافة والإعلام فى العراق الذين وقفوا أبطالا ضد قوى الشر، وقدموا تضحيات كبيرة مع إخوانهم ، فعاد العراق قويا متعافيا.

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