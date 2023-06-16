نشرة الحوادث.. تفاصيل صادمة في جريمة الغدر بطبيب الساحل | وحكاية فيديو المعادي

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية كان أبرزها تطورات جريمة الغدر بطبيب الساحل وكواليس قتل شاب لصديقه بالمنيرة الغربية وحكاية تعدي اب على ابنته بالمعادي وغيرها من الاخبار المختلفة.
تفاصيل صادمة| أسرار جديدة تكشفها التحقيقات في جريمة الغدر بطبيب الساحل.. صور
شاب بشوش الوجه وسيم الملامح.. يعمل في أحد المستشفيات المليئة بالمواطنين "الغلابة" يعامل الجميع باحترام ويقوم بمهامه كطبيب للعظام على أكمل وجه.. مكالمة تليفون غامضة كانت سببا في اختفاء هذا الطبيب نهائيا حتى عثر على جثته أسفل بلاط شقة صديقه طبيب آخر وهنا بدأت رحلة حل اللغز.
إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط
أصيب 15 عاملا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.
مديرية أمن الجيزة تستعد لـ عيد الأضحى بـ حملات مكبّرة على الشوادر
تستعد مديرية امن الجيزة لاستقبال عيد الأضحى وتأمين احتفالات المواطنين .
ضبط أب اعتدى على طفلته بالضرب في القاهرة
بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بالقاهرة ، تمكن رجال الأمن من ضبطه وتولت النيابة التحقيق.
النار أكلت جسده.. كواليس حرق شاب لنفسه في البدرشين
يرقد شاب من مدينة البدرشين داخل المستشفى يصارع الموت بعد إضرامه النيران في جسده وسط الشارع وذهول المارة.
مش عايز يرجعلي فلوسي.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه في الغربية
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.