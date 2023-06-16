نشرة الحوادث.. تفاصيل صادمة في جريمة الغدر بطبيب الساحل | وحكاية فيديو المعادي

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير المهمة خلال الساعات الماضية كان أبرزها تطورات جريمة الغدر بطبيب الساحل وكواليس قتل شاب لصديقه بالمنيرة الغربية وحكاية تعدي اب على ابنته بالمعادي وغيرها من الاخبار المختلفة.

شاب بشوش الوجه وسيم الملامح.. يعمل في أحد المستشفيات المليئة بالمواطنين "الغلابة" يعامل الجميع باحترام ويقوم بمهامه كطبيب للعظام على أكمل وجه.. مكالمة تليفون غامضة كانت سببا في اختفاء هذا الطبيب نهائيا حتى عثر على جثته أسفل بلاط شقة صديقه طبيب آخر وهنا بدأت رحلة حل اللغز.

أصيب 15 عاملا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تستعد مديرية امن الجيزة لاستقبال عيد الأضحى وتأمين احتفالات المواطنين .

بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بالقاهرة ، تمكن رجال الأمن من ضبطه وتولت النيابة التحقيق.

يرقد شاب من مدينة البدرشين داخل المستشفى يصارع الموت بعد إضرامه النيران في جسده وسط الشارع وذهول المارة.

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية في المنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.