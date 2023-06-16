عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي يناقش مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية مع اضطراب العلاقات بين الصين وتايوان

صدى البلد

نظم مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي ندوة تحت عنوان "ماذا لو انكمشت صناعة الرقائق الإلكترونية نتيجة استمرار النزاعات بين الصين وتايوان"، بمشاركة كل من: أ.د. محمد فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات المساعد بالمعهد، و م. خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية.  وقد أدارت الندوة د. هبه مغيب مديرة المركز، وشارك بالحضور عدد من الخبراء والباحثين.


استهدفت الندوة تسليط الضوء على صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، والتي تأثرت بالصراعات والأزمات الجيوسياسية الدولية، وتأثر مصر بهذا الأمر، خاصة وأنها تعتمد على استيراد الرقائق الإلكترونية التى تدخل في كثير من الصناعات، كما ناقشت الندوة فرصة مصر في دخول هذه الصناعة إليها في ظل الأزمة العالمية الحالية. 


فيما استعرض الدكتور محمد فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الصراع الدولي في منطقة المحيطين الهندي والهادى، الذي تصاعدت وتيرته في السنوات الأخيرة، وما إذا كان سينتهي إلى حرب كبيرة قد يكون لها آثار وتبعات أكثر من الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن الصراع امتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 


وركز مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على منطقة الإندو- باسيفيك نظراً لأهميتها الجيواستراتيجية المتصاعدة، وباعتبارها ميداناً لاختبار نفوذ القوى الكبرى، لتصبح أحد المحددات الرئيسية لمستقبل انتقال القوة في النظام الدولي، سواءً نحو تعددية قطبية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا أو ثنائية قطبية بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى صياغة العديد من الدول استراتيجيات، تطرح فيها رؤيتها لكيفية التعامل مع المنطقة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق في النهاية مصالحها الوطنية. 


فيما قدم الدكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات المساعد بالمعهد عرضاً أوضح فيه ماهية الرقائق الإلكترونية، وقيمتها السوقية، منوهاً إلى أن كل من تايوان والصين وكوريا الجنوبية يستحوذون على ما يقرب من 87% من سوق الرقائق الإلكترونية في العالم، كما استعرض تطور شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأسباب نقصها، فضلاً عن انعكاسات أزمة نقص تلك الرقائق على مستوى العالم.


ومن جانبه تحدث م. خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات عن الصناعات الوطنية وتأثير هذه الأزمة عليها، وأشار إلى امتلاك مصر للرمال البيضاء التي تُشكل العنصر الأساسي في صناعة الرقائق الإلكترونية، مشدداً على أنها تحتاج إلى خطوات أخرى ملحة لرسم صورة كاملة حول هذه الصناعة الاستراتيجية والقدرة على المنافسة بها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قطعت  شوطًاً كبيرًا في سعيها نحو توطين واستغلال الرمال البيضاء، واتخذت العديد من الخطوات الجادة والتي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من تلك الصناعة الاستراتيجية، رغم وجود  العديد من التحديات والعقبات.

وفي نهاية اللقاء تم استعراض بعض المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في تذليل تلك العقبات من بينها ضرورة زيادة وربط البحث العلمي بالقطاعات التي تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد والتي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، فضلاً عن ضرورة عقد شراكات مع الدول الكبرى المنتجة في الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على الرمال البيضاء والاستفادة من تلك التجارب، مع التشديد على أهمية تأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال، بالإضافة إلى نقل واستقطاب الخبرات العالمية بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

هدية الحكومة للمواطنين قبل العيد.. مواعيد صرف مرتبات يونيو

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لن ينجحوا.. تصريح صادم من بوتين بعد هجوم أوكرانيا المضاد

فضل العشر من ذي الحجة .. اغتنم 8 أعمال صالحة تفتح أبواب الجنة

خبراء يكشفون حقيقة تورط روسيا في إنفجار سد كاخوفكا

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

تشوه في المخ.. نجاح جراحة نادرة لطفل داخل رحم الأم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي| حقيقة تعاقد سيرجو راموس مع الأهلي السعودي.. تفاصيل المفاوضات

بعد وفاة طفلتين بسبب الأيس كريم.. تحذير من تناوله بهذه الحالة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة و الصحة| 10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح...معلومات خطيرة عن وباء يهدد العالم .. احرص على شراء هذه المستلزمات بشنطة الحج

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ