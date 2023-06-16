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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وقف المحافظ الإلكترونية بـ شركات الاتصالات.. رد عاجل من الحكومة| القصة كاملة

المحافظ الالكترونية
المحافظ الالكترونية

انتشرت شائعات مؤخراً حول وقف الحكومة لـ المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات، والتي تقدم خدمات متعددة للمتعاملين، مما يسهل عمليات البيع والشراء، عبر تحويل الأموال من خلالها مما يوفر الجهد والوقت، ويقلل عمليات الدفع النقدي، ويزيد التعامل الرقمي في المعاملات التجارية، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

وقف خدمة المحافظ الإلكترونية

على الرغم من نفي الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، إصدار قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بـ  شركات الاتصالات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل وعدة تطبيقات إلكترونية، وبخاصة تطبيق “واتس آب”، من جديد، خلال الأيام الماضية، رسائل صوتية تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بـ شركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي بدوره نفى تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بـ شركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة.

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طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

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حقيقة صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات

وأوضح المركز أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، منوهًا إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات.

وأضاف أنه رغم نفي المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيبًا بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن لـ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “155” في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] ).

الحكومة تكشف حقيقة وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات - رأى الأمة
المحافظ الالكترونية

خدمات المحافظ الإلكترونية

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “صدى البلد”، خدمات المحافظ الالكترونية المصرح بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

  1. ايداع النقود في محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان …..) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.
  2. سحب النقود من محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان …..) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.
  3. تحويل النقود من محفظة لأي محفظة أخرى تابعة لأي مقدم خدمة داخل جمهورية مصر العربية.
  4. تحويل النقود من حساب العميل البنكي لحساب المحفظة الالكترونية.
  5. صرف المرتبات والحوافز من الشركات والمؤسسات إلى المحافظ الالكترونية المملوكة للموظفين.
  6. شحن رصيد أي هاتف محمول داخل جمهورية مصر العربية.
  7. سداد فواتير أي هاتف محمول وسداد فواتير الانترنت داخل جمهورية مصر العربية.
  8. سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه.
  9. سداد رسوم الجامعات والمدارس والنقابات.
  10. سداد قيمة المشتريات من المواقع الالكترونية عن طريق إنشاء كارت ائتماني افتراضي مؤقت.
  11. سداد المشتريات من المحالات التجارية باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع  QR-Codeأو باستخدام الـ USSD أو من المواقع الالكترونية وتطبيقات التجار.
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حقيقة صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات

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كيفية دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية فى شبكات المحمول

  1. الحصول على تمويل متناهي الصغر وسداد الأقساط باستخدام المحافظ الالكترونية
  2. خدمات مجموعات الادخار والإقراض الريفي (VSLA)
  3. تحويل التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.
  4. صرف نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي للمحافظ الالكترونية الخاصة بالمستحقين.
  5. صرف المعاشات علي المحافظ الالكترونية الخاصة بالمستفيدين
حقيقة صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات - موقع الموقع
المحافظ الالكترونية

أنواع المحافظ الإلكترونية

يمكن الحصول على خدمات المحافظ الإلكترونية على حسب نوعية الخدمات المقدمة من خلال إما فروع مقدمي الخدمة أو تطبيقات الهواتف الذكية أو الأكواد المختصرة USSD

وهناك عدة أنواع من المحافظ الإلكترونية الخاصة بشبكات الاتصالات ومنها:

  1. فودافون كاش
  2. أورانج كاش
  3. اتصالات كاش
  4. وي باي
المحافظ الإلكترونية شركات الاتصالات فودافون كاش أورانج كاش اتصالات كاش وي باي

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