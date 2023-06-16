وزير السياحة: برنامج لزيادة عدد الرحلات بين المدن الأوروبية ومصر

نظم السفير المصري في روما، بسام راضي، سلسلة لقاءات بين وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والإدارة العليا لشركات السياحة الإيطالية الرئيسية، بالإضافة إلى متخصصين من وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة.

وأكد راضي أن قطاع السياحة يعتبر أحد ركائز التعاون الإيطالي المصري، نظرا لشغف الإيطاليين بالمنتجعات السياحية الواقعة على سواحل البحر الأحمر.

وعرض خلال الاجتماع بالتفصيل المزايا التي تقدمها لشركات السياحة والزوار الذين يختارون مصر كوجهة،. كما عرض أحدث التعديلات على برنامج تحفيز الطيران، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لزيادة الرحلات العارضة والمنتظمة بين المدن الأوروبية ودولة الأهرامات.

وأكد السفير راضي أن "إيطاليا تقوم بدور رائد في السياحة في مصر خاصة فيما يتعلق بمنتجعات البحر الأحمر"، لافتا إلى أن وزارة السياحة تعمل على خطة محددة جيدًا لزيادة عدد الزوار، وكذلك للترويج لوجهات سياحية جديدة في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك العاصمة القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عيسى اليوم كذلك نظيرته الإيطالية دانييلا سانطانكي ومجموعة أخرى من شركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية النشطة في مصر.