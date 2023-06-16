المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض الزهور

شهد المتحف الزراعى بالدقي إقبالا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر .



والجدير بالذكر أن معرض في دورته الحالية رقم 90 يشارك فيه أكثر من 200 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

صرح المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض المعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساء.

