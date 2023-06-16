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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أوزبكستان اشتبه محمود صبرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أوزبكستانى الجنسيه اثناء خروجه من بوابه اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خديجة عبدالشافى تحت إشراف محمد صبحى تلاحظ وجود كثافات متماثلة .
وبالعرض على مهند سامى المشرف على صاله الوصول الدولى قرر تكليف عمر حسانى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠ علب آيفون فارغة ونظرا لارتباك الراكب كلف جابر موسى عمر حسانى وصلاح الدين احمد بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ١٠ هواتف محمولة ماركة آيفون داخل مخبأة داخل ملابسه .

وقام بالجرد والتحريز محمود صبرى وصلاح الدين أحمد بحضور محمد طعية بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

 

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