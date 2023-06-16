طب القاهرة: 100 ساعة لتدريب المرأة على مهارات التقييم والدعم النفسي

أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.

من جانبها، قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، إن الدورة التدريبية سوف تمتد على مدار 24 أسبوع (100 ساعة تدريبية)، وتنقسم ما بين التدريس النظري والتدريب على المهارات العلمية والتطبيقية متضمنة مهارات التقييم والدعم النفسي بما يخص المرأة في أطر المعايير الأخلاقية والمهنية للإرشاد النفسي واحترام حدود التخصص والتعاون مع الكوادر الطبية النفسية الأكثر تخصصًا.

وأوضحت عميدة كلية الطب، أن التخطيط لإعداد هذه الدورة جاء بالتعاون مع قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة، وتحت مظلة المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي.