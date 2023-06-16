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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مانشستر سيتي بطل الثلاثية سيفتتح موسم 2023-2024 أمام أرسنال على لقب كأس الدرع الخيرية يوم 6 أغسطس القادم.


وبتتويج سيتي بلقبي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي سيشارك وصيف بطل الدوري أرسنال في المباراة باستاد ويمبلي.


وأنهى أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط خلف سيتي بعدما كان متصدرًا للبطولة في فترة طويلة ولكنه يخسر اللقب في النهاية.


وكانت مباراة كأس الدرع الخيرية قد أقيمت في الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول في استاد كينج باور الخاص بليستر سيتي لانشغال ويمبلي بنهائي بطولة أوروبا للسيدات، ولكنه سيستضيف ملعب ويمبلي يوم 6 أغسطس.


وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 11 أغسطس حيث يحل سيتي بطل أوروبا ضيفا على بيرنلي الصاعد حديثًا للأضواء.

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