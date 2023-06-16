روسيا : مستعدون لعقد مفاوضات مع أمريكا بشأن النووي

أفاد الكرملين الروسي في نبأ عاجل اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أمريكا بشأن الحد من الأسلحة النووية .

كان قد قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال منفتحا لأي اتصالات لمناقشة حل النزاع الأوكراني.

وجاءت التعليقات عشية زيارة من قبل الزعماء الأفارقة لتقديم مبادرة سلام جديدة لبوتين، بعد حوالي 16 شهرا من إطلاق حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن : "الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحًا لأي اتصالات لمناقشة السيناريوهات المحتملة لحل المشكلة الأوكرانية".

وقالت روسيا مرارا وتكرارا إنها منفتحة للمفاوضات، لكنها تقول إنه ينبغي على أوكرانيا أن تتعرف بـ "الحقائق الجديدة" على أرض الواقع، حيث تسيطر قواتها على حوالي 18 ٪ من الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت موسكو الخريف الماضي أنها ضمت أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا وكذلك شبه جزيرة شبه جزيرة القرم، التي سيطرت عليها في عام 2014.