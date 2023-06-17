أخبار التعليم| الصيف يبدأ رسميا يوم الأربعاء 21 يونيو.. طب القاهرة: 100 ساعة لتدريب المرأة على مهارات التقييم والدعم النفسي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رسميا.. الصيف يبدأ يوم الأربعاء 21 يونيو

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد بداية فصل الصيف 2023 رسميا، وانتهاء فصل الخريف الذي نعيش فيه خلال الوقت الحالي.

رئيس هيئة تعليم الكبار: نسير وفق التوجهات العالمية الحديثة

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف، ملتقى “إطار عمل مراكش للمؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار CONFINTEA VII” بالتعاون مع البيت العربي لتعلم الكبار والتنمية (عهد) بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تتصدر تقرير حصاد التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٠ يونيو – الخميس ١٥ يونيو) .

طب القاهرة: 100 ساعة لتدريب المرأة على مهارات التقييم والدعم النفسي

أطلقت جامعة القاهرة والمجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية لشهادة الإعداد المهني للدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمجلس.



عين الثور يظهر برفقة كوكب عطارد في السماء الليلة

نشهد اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، مع نجم الدبران (عين الثور) اللامع فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.



آداب القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة ببرامج الساعات المعتمدة| تفاصيل

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة

جامعة الدلتا التكنولوجية توجه بسرعة رصد نتائج الطلاب



قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن أمس كان آخر أيام اختبارات نهاية العام الجامعي 2022-2023، وقد مرت بسلام دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.