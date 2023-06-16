العبور يفوز على منتخب السويس ويحتل المركز السابع في الممتاز ب

حقق العبور فوزا مستحقا علي فريق منتخب السويس في عقر داه بهدفين لهدف في الجولة الـ 30 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.

وبهذا الفوز رفع العبور رصيده للنقطة 49 في المركز السابع وتساوي مع فريق المصرية للإتصالات الذي حقق الفوز علي ايسترن كومباني 4-2 ، ولكنه احتل المركز السادس وخطف فرصة التأهل لدورى المحترفين بفارق الأهداف عن العبور الذي كافح لاخر لحظه من مسابقة الدورى من أجل التأهل لدورى المحترفين .

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

د. عطيه السيد مديراً فنياً

ك. أحمد سعيد مديراً للكرة

ك. وليد جابر مدرب عام

ك. عاطف عبدالرحمن مدرب عام

ك. ياسر عثمان معد بدني

ك. محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

ك. محمد السيد شاهين مدير إداري

ك. خالد عبدون إداري

ك. حمدي عواد إداري

د. عبد الرحمن سيد طبيب

ك. إبراهيم زين أخصائى تأهيل

ك. رضا عبدالله أخصائي

ك. اسلام خطاب أخصائي