الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي يمتلك خطط وقرارات بعيدة المدى

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الرئيس السيسي لا يمتلك عصا سحرية ليحقق كل المستهدفات في آن واحد ولكن هناك خطط وقرارات ورؤية بعيدة المدى.

وأضاف طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي أخذ على عاتقه منذ تولية رئاسة الجمهورية أن يغير الدولة المصرية من دولة مهلهلة ممزقة إلى دولة قوية دولة لديها بنية تحتية واقتصاد قوي".

وأشار طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: "الرئيس السيسي حول الدولة المصرية إلى دولة لديها مؤسسات قوية ودولة لديها رؤية بعيدة المدى لخدمة أجيال قادمة تحتاج إلى المزيد من العطاء والجهد".