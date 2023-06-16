السعودية تستقبل روادها الفضائيين بعد نجاح مهمتم

وصل رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الرياض، وذلك بعد نجاح مهمتهم في الفضاء.

وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن، مضيفة أنه :" سيكعس نتائجه على خدمة البشرية، كما ستعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات"، حسبما افادت واس.



وأكدت الوكالة، أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

ولفتت إلى أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.