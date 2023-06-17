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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشيع جنازة طفل دمياط المختفي منذ 8 سنوات بعد العثور على جثته

جنازة الطفل
جنازة الطفل

شيع اليوم ، اهالى قريه كفرالعرب التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط،  جنازة الطفل محمد السيد البربري، والذى عثر على جثته الشهر الماضي مدفونه داخل منزل تحت الإنشاء في خين أن الطفل متغيب منذ مايقرب من ٨ سنوات وقررت النيابه العامه بدمياط دفن الجثمان عقب ورود تقرير الطب الشرعى الذى اثبت هويه الجثه وإنها للطفل المتغيب منذ ٨ سنوات.

كانت قد ورد بلاغ للواء حسام توفيق مدير أمن دمياط يفيد بالعطور على جثه طفل مدفون بالرمال بمنزل تحت الإنشاء وعبارة عن هيكل عظمى

عقب العثور على جثه الطفل  كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجانى وبالفعل بعد أقل من ساعتين من العثور على الجثة  تم تحديد هويه الجانى  وإلقاء القبض عليه والذى اعترف بارتكابه  جريمتى اغتصاب  الطفل وقتله منذ ٨ سنوات.

تم احالته إلى النيابه العامه ومن ثم إلى محكمه الجنايات بعد اعترافه بارتكابه الجريمه.

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