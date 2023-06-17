عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرد على حديث بوتين عن استخدام النووي

أرشيفية
أرشيفية

رد البيت الأبيض، الجمعة، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

وندد البيت الأبيض بحديث بوتين، لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجرِ أي تعديلات لوضعها النووي ردًا على تلك التصريحات، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت أوليفيا دالتون نائب المتحدث باسم البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي، وذلك ردًا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

بيان عاجل من روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية

الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية

وجاءت هذه التصريحات، بعدما قال بوتين، في وقت سابق الجمعة، إن روسيا يمكن "نظريًا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وقال: "لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية".

وتابع: "روسيا بإمكانها، لو أرادت، تدمير أجزاء من وسط كييف ردًا على الاستفزازات، لكنها اختارت عدم فعل ذلك"، مشددًا على أن "الهجوم الأوكراني المضاد لا يملك أي فرصة للنجاح".
 

البيت الأبيض بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الاسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

طلع بمصلحة من موت أبوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

سمكة قرش تلتهم يد غطاسة ماهرة في جزر الباهاما.. ماذا حدث؟

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

كاف يقدم هدية خاصة للأهلي والوداد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية

الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية

ترشيحاتنا

لم نتفاوض في تجديد التعاقد.. وكيل كولر يكشف تفاصيل حديثه مع خالد مرتجي

تامر عاشور: ممكن ألحن أغاني لـ عمر كمال.. مستحيل أعمل مهرجانات

وكيل كولر يكشف حقيقة استمراره مع الأهلي وموقف تجديد العقد

أهم التجمعات الاقتصادية عالميا.. ما هو البريكس الذي ستنضم إليه مصر قريباً؟

أول رد من فيسبوك بعد العطل المفاجئ : نعتذر عن وجود خلل

تامر عاشور: هيفاء وهبي "مؤدية" وليست مطربة ومعرفش أغاني مايا دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجمبسيوت نانسي عجرم في دبي

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

فيديو

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

بعد البئر.. اكتشاف أثري جديد في منطقة السيدة عائشة

سرقة أغانيه وحياته الشخصية.. تامر عاشور يفتح خزائن أسراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ