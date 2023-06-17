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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طائر ضخم يصطدم بطائرة يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع ليثير الكثير من الجدل والدهشة لدى رواد السوشيال ميديا وذلك بعد أن ظهر في مقطع الفيديو حادث مروع في فينيس بمقاطعة لوس فقد اصطدم  طائر ضخم بطائرة بمدينة ريوس ليترك قائدها والذي يسمى أرييل فالينتي  مغطى بالدماء وقد تكهن البعض بأن الطائر من نوع كوندور الأنديز والذي يبلغ طول جناحيه حوالي 10 أقدام وقد تمكن الطيار ويدعى أرييل فالينتي من الحفاظ على هدوئه وذلك بعد أن حطم الطائر الهائل الزجاج الأمامي ليتركه  ملطخًا بالدماء 


وقد ظهرت بعض اللقطات بقايا الطائر ومخالبه الضخمة المتدلية فوق الطيار الملطخ بالدماء وذلك في جميع أنحاء وجهه وبزيه العسكري بينما يواصل توجيه الطائرة وهو يبدو غير منزعج ولم يعرف نوع الطائر، لكن البعض تكهن بأنه كان من نوع كوندور الأنديز الذي يبلغ طول جناحيه 10 أقدام.

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا طائر ضخم مدينة ريوس

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