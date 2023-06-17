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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: الإخوان حاولوا اغتيالي.. وفجروا شاليه خاص بي بالفيوم

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا، وعالم من علماء الأزهر الشريف، إنه كان يناقش رسالة دكتوراه للباحث الدكتور هشام حنفي، وأثناء المناقشة دخل القاعة عدد من شباب الإخوان واللذين بلغ عددهم آنذاك ٢١ شابا، وكانوا يهتفون ضد الجيش المصري.

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وتابع: "الدكتور جابر نصار كان رئيس جامعة القاهرة عاقب الشباب بالقانون لأنه رجل قانون، وقرر حرمانهم ورفدهم من الجامعة، ولكن سعيت بشكل أو بأخر أن يتراجع الدكتور جابر نصار عن قرار الرفد وأن يتم الاكتفاء بحرمان الطلاب من دخول الامتحان لعامين، وعند خروجي من قاعة المناقشة اكتشفت أن هذه المجموعة قامت بتخريب سيارتي بالكامل".


وأكد الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الإخوان قاموا بتفجير الشاليه الخاص به في الفيوم.


وأضاف في حديثه، أن الإخوان حاولوا قتله أكثر من مرة، وبالرغم من محاولاتهم الكثيرة بالاغتيال إلا أنه لم يتوقف عن تحذير الأجيال الجديدة من هذه الجماعة.


وتابع:" هؤلاء الناس ضالون مضالون، وسيحاسبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، ناس ضلالية فعلا وكل ما تتوغل معرفة بهم كل ما تبعد عنهم".

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