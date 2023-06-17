سفير الموضة المصرية: بدأت منذ 11 عاما بحلم إعادة مصر العالمية

كشفت سفيرة الموضة المصرية فريدة تمرازا مصممة الازياء، تفاصيل خاصة عن بدايتها في عالم الموضة، مشيرة إلى أنها تعشق عالم تصميم الازياء منذ الصغر.

وأضافت سفيرة الموضة المصرية فريدة تمرازا مصممة الازياء، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن بدأت منذ 11 عاما بحلم إعادة مصر للموضة العالمية، مضيفة أن طيلة عمري لدي حب للهوية المصرية، ومن سن صغير.

وتابعت سفيرة الموضة المصرية فريدة تمرازا مصممة الازياء، أن درست التسويق وإدارة الأعمال، وبعد التخرج من التعليم الجامعي، فكرت في تنفيذ حلمي واتخذت خطوات قوية على الأرض.

