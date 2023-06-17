إنسانية ورحمة.. مواطن يأوي الكلاب والقطط بمحله هرباً من حر الصيف| فيديو

دوماً يظل الرفق والرأفة بالحيوان من أسمى معاني الإنسانية، وخاصةً باعتبارهم كائنات لا تستطيع البوح عن احتياجاتها.

ويعد محمد سامي، آحد النماذج المثالية في الرأفة بالحيوانات الاليفة تحديداً قطط وكلاب الشارع، والذي يأوي عدد كبير منهم بمحل ملابس خاص به في منطقة المعادي.

وقال محمد آنه يعمل في مجال الملابس منذ سنوات طويلة حيث يستورد من الصين، وسافر عدد كبير من الدول وجذبه طريقة التعامل مع الحيوانات في كل البلدان.

وبدأت حكايته مع إيواء الكلاب تحديداً بعدما انقذه ذات يوم كلب من تعرض حياته لخطر وسرقة ممتلكاته.

وأشار أنه يستنكر افعال البعض ممن يسممون الكلاب، ويرى في ذلك جرم قانوني وإنساني، ويسعى لتغيير مفهوم الناس بنشر الوعي من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص محمد سامي، على فتح ابواب محله للحيوانات حرصاً على حمايتهم من حر الصيف، ويطعمهم ويقدم لهم وجبات تناسبهم.

واختتم حديثه برسالة توعية بضرورة الرأفة بالحيوانات، رحمةً من العباد بخلق الله، مشيراً أنهم سبباً في دخول الجنة، وذكروا في آيات كثيرة بالقرآن الكريم.