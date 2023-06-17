تامر عاشور: لا أفكر في دراسة المزيكا بعد رفدي من تربية موسيقية

‏قال الفنان تامر عاشور أنه لا يفكر في العودة مرة أخرى للدراسة في كلية التربية الموسيقية بعد رفده منها.

وتابع تامر عاشور خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يفكر في دراسة المزيكا من البداية وأنه لا يحتاج لذلك قائلا: "في المزيكا الصنعة هي علمك وتتعلم عن طريق الاستماع".

تعلم العزف على أله جديدة

وأضاف أن كلية التربية الموسيقية لها نسبة حضور وذلك سوف يكون صعب على أي فنان، وأنه لو قرر أن يتعلم شيء جديد سوف يتعلم العزف على آلة جديدة، مؤكدا أن ليس لديه أي ميول لأي مهنة أخرى غير الغناء والموسيقى.