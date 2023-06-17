إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

رائحة كريهة جعلت الركاب يشعرون بالمرض ، على متن رحلة جوية أثارت الكثير من الجدل ، فقد تم إلغاء الرحلة الجوية والتي كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وذلك بسبب رائحة كريهة كانت على متن الطائرة.

بحسب صحيفة "ذا الصن" The Sun البريطانية، فقد جعلت الرائحة القوية الركاب يشعرون بالمرض، مما أدى إلى قيام طاقم الطائرة بإلغاء رحلة العودة وذلك قبل ثوانٍ معدودة فقط من إقلاع الطائرة، والتي كان من المقرر أن تتم عودتها من مطار جون كنيدي في نيويورك متجهة إلى مطار هيثرو في لندن، وذلك قبل أن تخرج الرائحة الكريهة داخل الطائرة وتضطر طاقم الرحلة إلى القيام باتخاذ قرار لتعطيل الرحلة وذلك لتسببها في حدوث حالة من “الهرج” وذلك على متن الطائرة حيث لم يعرف أحد من الركاب ماذا كان يحدث.