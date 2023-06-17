محمد موسى: مش مستوعب اعتداء أب على طفلته بالمعادي بهذه الوحشية

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة اعتداء أب بالضرب على طفلته في المعادي، وإصابتها بكدمات متفرقة، معبرا عن اندهاشه من الواقعة.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحقيقة اللي عقلي مش مستوعبها إن أب يعمل في بنته كده وبالشكل الوحشي ده.. ده لا يمكن يكون أب ده شخص تجرد من أي مشاعر للأبوة ده شخص لازم يتحاكم ألف مرة".

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض "طفلة" للتعدي بالضرب من قِبل والدها و إحداث إصابتها "بكدمات متفرقة".

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل لوالدها وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) ، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

