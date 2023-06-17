تربية الأبناء.. طرق تحقيق التوازن بين التدليل والانضباط ..إليك التفاصيل

تعد تربية الأبناء من أصعب الأمور التى تواجة الآباء، لذلك كشف الدكتور محمد الفايد خبير العلاج بالطاقة عن بعض الطرق الفعالة المجربة لتحقيق التوازن بين التدليل والانضباط، يمكن اتباع بعض الطرق الفعالة، ومنها:

1- وضع الحدود والقواعد: يجب وضع حدود وقواعد واضحة للأبناء، وتوضيح العواقب المترتبة على عدم الالتزام بها، وذلك لتحقيق الانضباط وتطوير القيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة.

2- التحدث بصراحة: يجب التحدث بصراحة مع الأبناء وتوضيح التوقعات والأهداف والتحديات التي يجب أن يتعاملوا معها، وذلك لتشجيعهم على تطوير مهارات الاستقلالية والمسؤولية.

3- تقديم الثناء والتشجيع: يجب تقديم الثناء والتشجيع على الأداء الجيد وتحقيق الأهداف، وذلك لتحفيز الأبناء على العمل بجد وتحقيق النجاح.

4- الاستماع بصدق: يجب الاستماع بصدق لأفكار واهتمامات الأبناء، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم، وذلك لتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالاحترام والتقدير.

5- التفاعل الإيجابي: يجب التفاعل الإيجابي مع الأبناء وتشجيعهم على التعبير بحرية عن مشاعرهم، وتحفيزهم على تطوير مهارات التواصل الفعال.

6- التركيز على العلاقة الإيجابية: يجب التركيز على تطوير العلاقة الإيجابية بين الأبوين والأبناء، وذلك عن طريق الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وتشجيع الأسرة على القيام بنشاطات مشتركة.

وقال الفايد، بشكل عام، يمكن تحقيق التوازن بين التدليل والانضباط من خلال توفير الدعم اللازم للأبناء وتوجيههم بشكل صحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية الصحيحة، وتحفيزهم على المساهمة في المجتمع وتحمل المسؤولية، وذلك لتنمية شخصياتهم وتحسين علاقتهم بالأبوين في المستقبل.