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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب غرب فرنسا .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا مساء الجمعة بزلزال تراوحت قوته بين 5,3 إلى 5,8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

بلغت قوة الزلزال 5,3 درجات وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل (ريناس) و 5,8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعاراً بـ "زلزال قوي جداً".

يعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة وفقاً لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.

وضرب الزلزال الساعة 18,38 في كرام-شابان، بين منطقتَي لاروشيل ونيور، وفقاً لإحداثيات جغرافية وفرها بي. سي. إس. إف وريناس.

وقال صحافيون في وكالة فرانس برس إن آثار هذا الزلزال شعر بها خصوصاً سكان مناطق رين وبوردو وليموج.

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الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.

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