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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفيلم الوثائقي المصري "أغاريد" يشارك في مهرجان سينمائي دولي بأمريكا

صدى البلد

أعلن المخرج الشاب ناصر ربيع مشاركة فيلمه الوثائقي "أغاريد" في المسابقة الرسمية لمهرجان التأثير العالمي للطلاب "SWIFF"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجاري، في مدينة نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر مخرج الفيلم ناصر ربيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فيلم "أغاريد" سيشارك الفترة المقبلة في العديد من المهرجانات من بينها المهرجان الدولي لأفلام البيئة في دورته الـ 12 التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيو الجاري، كما تم ترشيح بوستر الفيلم لجائزة أفضل بوستر لعام 2023 في مهرجان بارامبي للأفلام القصيرة بالهند.
"أغاريد" فيلم وثائقي تدور فكرته حول الطيور المهاجرة، وتسليط الضوء على أبرز المناطق التي تتركز فيها خاصة في مصر، وذلك عن طريق مراقبة ورصد الطيور بمنطقة جبل الزيت برأس غارب، والتي تمر خلالها أنواع كثيرة من الطيور المهاجرة.

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