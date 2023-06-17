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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقدم 205 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا

صدى البلد

قدمت الولايات المتحدة 205 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب أوكرانيا، كجزء من دعمها للمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعدة الإنسانية الأمريكية تقدم لشعب أوكرانيا دعمًا حاسمًا، حيث تشمل مساعدات في مجالات مثل الغذاء ومياه الشرب المأمونة وخدمات الحماية والتعليم وسبل العيش والمساعدة القانونية والمأوى الذي يمكن الوصول إليه والرعاية الصحية والمزيد، من خلال الشركاء الدوليين وغير الحكوميين في المنطقة.


وأضاف البيان أن هذه الأموال تساعد أيضًا ضحايا النزاع في الحفاظ على الاتصال بأفراد الأسرة الذين انفصلوا عن بعضهم البعض، كما تعزز لم شمل الأسرة عندما يكون ذلك ممكنًا.


ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، فر أكثر من ستة ملايين لاجئ من البلاد ونزح أكثر من خمسة ملايين في الداخل الأوكراني، فضلا عن تأثر ملايين الأوكرانيين الآخرين بهجمات روسيا.


وأشار البيان إلى أن التمويل الأمريكي الأخير، يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية المقدمة إلى أوكرانيا في السنة المالية 2023 إلى أكثر من 605 ملايين دولار، ويوفر مزيدًا من الدعم للمنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة ويكمل سخاء البلدان التي ترحب باللاجئين وتدعمهم. 


ومنذ فبراير 2022.. قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.1 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا، سواء داخل أوكرانيا أو في المنطقة.


ودعا البيان إلى وضع حد فوري للعملية العسكرية الروسية؛ لتسهيل الوصول دون عوائق لمقدمي المساعدة الإنسانية في أوكرانيا، وإنشاء ممر آمن لأولئك الذين يسعون إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا.


وتعمل استجابة الولايات المتحدة على تعزيز الأمن العام لأوكرانيا والانتعاش الاقتصادي وأمن الطاقة، والقدرة على التعامل مع الأزمة الإنسانية التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية.


وخلص البيان بالقول إننا "نرحب بمساهمات الجهات المانحة الأخرى في الاستجابة لهذه الأزمة، ونحث المزيد من المانحين على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية الجادة في أوكرانيا والمنطقة".

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