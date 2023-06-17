نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة محمد صلاح في حفل عيد ميلاده يثير ضجة.. و9 علامات خطيرة لانتشار ورم سرطان الأمعاء

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ظهر محمد صلاح في حفل عيد ميلاده بإطلالة كاجوال، حيث ارتدى بنطلون جينز باللون الفاتح مع تي شيرت بسيط باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو طبعاات.

حرصت الفنانة نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تألقها في الكويت.

يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، حيث يتسبب سرطان الأمعاء في وفاة حوالي 42900 ضحية جديدة كل عام في المملكة المتحدة ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في الأسنان خلال فصل الصيف، ويرجع السبب إلى تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على صبغات لونية، مثل التوت والقهوة المثلجة، في الصيف، دون الاهتمام بغسل الفم، ما يؤدي إلى اصفرار الأسنان.

عصير البرقوق هو أحد العصائر الطبيعية ،مما يجعله من المشروبات الصيفية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ويحتوي عصير البرقوق على قيمة غذائية وصحية عالية للجسم، فالحصول على كأس من عصير البرقوق يومياً يحمي صحة الجسم ضد العديد من الأمراض ،وتعد فائدة عصير البرقوق و أهميته لكونه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، الهامة للصحة، كذلك يحتوي على فيتامين متعددة ونسبة عالية من فيتامين سي، هذا بالإضافة لنسبة مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها ووفقاً لموقعFood today نذكر فوائد تناول عصير البرقوق يوميا.