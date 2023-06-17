أستاذ نقل وطرق يوضح أهمية تطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر|فيديو

تحدث الدكتور محمد الصادق، أستاذ النقل والطرق، عن أهمية تطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر، قائلًا إن الرئيس السيسي أعطى أهمية كبيرة لقطاع النقل منذ توليه المسئولية؛ باعتباره قطاع يستطيع قيادة الاقتصاد المصري.



وأضاف “الصادق” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن قطاع النقل يشمل أنواع متعددة منها الجوي والبري والبحري، لافتًا إلى أن قطاع النقل البحري له أهمية قصوى، حيث يتم نقل ما يزيد عن 90% من بضائع العالم من خلاله.



وتابع أستاذ النقل والطرق أن قطاع النقل على مستوى العالم شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وهذا ما يحتم أهمية تطوير الموانئ المصرية حتى يكون لها نصيبًا من هذه التجارة، وخاصة لما تتميز به مصر من موقع جغرافي فريد ومتميز.



وأوضح أن ميناء الإسكندرية من أقدم وأهم الموانئ في مصر وإفريقيا، لافتًا إلى أنه لم يشهد تطويرًا مثل الذي شهده هذه المرة، وظهر ذلك من خلال المحطات والأرصفة التي تم عملها في الميناء.