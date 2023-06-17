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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات أجهزة المحافظة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غداً أول أيام الامتحانات للمواد المضافة للمجموع وهي مادة اللغة العربية. 


وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة علي استمرار حالة التأهب ومنع أى مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كافه مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية. 


تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذى شدد خلاله علي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام عملهم مع ضرورة تواجد الطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتعامل السريع مع اي احداث طارئة. 


كما كلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد مخطط لإستثمار المدارس كمراكز للأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية عقب انتهاء ماراثون الامتحانات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشغل أوقات الشباب والطلاب وتوفير مصادر تنمية ثقافية واجتماعية بالمناطق المحيطة بكل منها .


ووجه اللواء أحمد راشد هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدارس والإنتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدد كافية . 


حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات الأمنية ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة.

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