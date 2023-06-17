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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران

مقتل عنصر من الحرس
مقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباك مع مسلحين غربي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، مقتل أحد عناصره خلال اشتباك مع مسلحين في محافظة كردستان غربي البلاد.

وذكرت وكالة "مهر"، نقلا عن الحرس الثوري أن الاشتباك وقع في منطقة في مدينة مريوان، مساء أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن المسلحين من "الجماعات المعادية للثورة"، في إشارة إلى المعارضين للسلطات الإيرانية في المنطقة الحدودية مع العراق.

وتشترك محافظة كردستان الإيرانية في حدود بطول 260 كيلومترًا مع شمال العراق، وفق الوكالة الإيرانية.

وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، عن سقوط عدد من القتلى خلال مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني ومسلحين جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم "قتل مسلحين اثنين وأحد عناصر التعبئة الشعبية "البسيج" خلال مواجهات مسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".

وأضافت أن قوات الحرس الثوري اعتقلت 6 من المتعاونين مع الخلية المسلحة وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.

وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

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