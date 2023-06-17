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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

900 اتفاقية بقيمة 46 مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورج

تفاقية بقيمة 46 مليار
تفاقية بقيمة 46 مليار دولار خلال منتدى سان بطرسبورج

وقعت أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 3.86 تريليون روبل روسي ما يُعادل 46 مليار دولار، خلال منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، بحسب السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى أنطون كوبياكوف.

وقال كوبياكوف، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه قد جرى توقيع "أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 3.86 تريليون روبل خلال منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي".

وأشار إلى أنه من ضمن الاتفاقيات، التي وقعت في المنتدى، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، هناك 43 اتفاقية أبرمت مع شركات من إيطاليا وإسبانيا.

وبين كوبياكوف أن الشركات الأجنبية تعمل في "غطاء" شركات أخرى لتستطيع العمل في روسيا، منوهًا أنه "لم يعد (ذلك) الأمر سرًا في عالم التجارة".

وأشار إلى أن "ممثلي ما يعرف بالدول غير الصديقة، بدؤوا العمل تحت ستار شركات لا تتبع لهم بشكل مباشر".
وبدأت أعمال منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الـ14 من شهر يونيو الجاري، حيث ركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات، التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

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