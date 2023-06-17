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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف علي انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد .. صور

اقبال كثيف
اقبال كثيف

شهدت محافظة الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا من قبل التجار للتصويت على الانتخابات، حيث ترشح 9 مرشحين بالمحافظة لاختيار 5 أعضاء فقط، وبدأت عملية التصويت فى الثامنة صباحًا ويتم إغلاق اللجان فى الخامسة مساء.

ويبلغ عدد التجار الذين يحق لهم التصويت 3 آلاف و175 تاجرًا على مستوى المحافظة، موزعين على لجنتين بمركزي الخارجة والداخلة، تحت إشراف قضائي كامل وحراسة مشددة من قبل أجهزة الأمن.

وشهدت ساعات الظهيرة وبالرغم من ارتفاع  حرارة الجو إقبالًا كثيفًا من الناخبين التجار وأعضاء الغرفة التجارية على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تشهد اختيار مجالس إدارات الغرف كل 4 سنوات.

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وجرى فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحًا لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023- 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وأكد عربي كامل يماني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، أن الإقبال على انتخابات الغرفة التجارية اليوم "تاريخي ولم نره من قبل"، موضحًا أن جميع التجار خرجوا للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم.

ووجه يماني الشكر والتقدير والاحترام لجميع القائمين على الانتخابات النزيهة وسط إقبال كثيف من الناخبين التجار الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في انتخابات الغرفة التجارية، كما وجه يماني الشكر والتقدير لأفراد الأمن للتنسيق الكامل والنظام في عمليات الدخول والخروج إلى لجان الاقتراع.

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