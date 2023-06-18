برلماني: سفينة وادي الملوك إضافة قوية لأسطول النقل البحري

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل حققت طفرة فريدة من نوعها في تأسيس البنية التحتية لقطاع النقل في مصر بمختلف أنواعه، لافتا إلي أن هذا القطاع له دورا مؤثرا في تحقيق التنمية الشاملة.

و أضاف “ الضبع ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أعمال التطوير والتوسعات القائمة بمختلف موانئ الدولة، تهدف إلي تيسير عملية نقل البضائع وزيادة حركة التبادل التجاري، فضلا عن الإرتقاء بمستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة في ظل المنافسات القائمة الراهنة بين الدول وبعضها البعض.

ولفت وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن سفينة وادى الملوك تعد أكبر سفن أسطول النقل البحري والذي تعد إضافة قوية له، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل تدعم النهوض بمنظومة التجارة والاقتصاد بشكل عام.

واستطرد النائب : من ناحية أخري وبالنظر علي النقل البري سنجد تطور غير مسبوق في مرفق السكة الحديد الذي يخدم الملايين من المواطنين يوميا.