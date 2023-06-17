منتخب الشاطئية بالمجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى

أسفرت قرعة دورة الألعاب الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستقام فى تونس في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجارى، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة التى ستقام خلال يونيو الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد الألعاب الشاطئية في "بالي".

ويواجه الفراعنة منتخبات، المغرب وليبيا وجزر القمر، وحضر مراسم القرعة محمد منجى المدير الادارى لمنتخب مصر.

وأكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب الشاطئية ان القرعة جاءت متوازنة، فى ظل قوة المنتخبات المشاركة فى البطولة، وأنه يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التى حققها المنتخب وأخرها التتويج بكأس العرب.