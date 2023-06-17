صافرات الإنذار تدوي في كييف وتشيرنيجوف بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي كييف وتشرنيجوف شمال أوكرانيا، محذرة من ضربة جوية روسية.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت خرائط الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت في مقاطعتي كييف وتشيرنيجوف بعد ظهر اليوم.

وفي وقت سابق، عبر مسؤولون ومحللون غربيون عن قلقهم خلال الأشهر الأخيرة، بشأن أخذهم على محمل الجد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام النووي، وهو التهديد الذي كان أحدثه أمس، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

أمر بوتين بنشر أسلحة نووية استراتيجية في بيلاروسيا ، أحد الحلفاء المتبقيين في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي .

وانخرط في سلوك استفزازي آخر ، مثل نشر سفن مسلحة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

يعتقد محللون أمريكيون أنها يمكن أن تحمل رأسًا نوويًا عبر المحيط الأطلسي.