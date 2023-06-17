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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بمشاريع التخرج لطلبة الإعلام

صدى البلد

في إطار دعم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار لطلبه الأكاديمية، ينظم قسم الاعلام  بكليه اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، يوم الأحد القادم احتفالية مشاريع التخرج لطلبه الكليه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .


يشرف على مشاريع التخرج، عدد من كبار الأساتذه في مجال الإعلام لاختيار أفضل المشاريع والتي  وصل عددها ٢٨ مشروعا متميزا قام علي تسجيلها عدد من طلبه كلية الاعلام وأشرف عليها كل من د. هاني لاشين ود. ماهر عبد  المجيد ود. هبه نايف .


يتم عرض الأفلام علي ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الأحد وحتي الثلاثاء ويقوم بالتحكيم لاختيار الافلام الفائزه والمتميزه كلا من أستاذ دكتور عزه هيكل مستشار رئيس الاكاديميع لشؤن الاعلام والعميد المؤسس لكليه اللغه والاعلام والاعلامي أيمن عدلي رئيس لجنه التدريب والتثقيف بنقابه الاعلاميين والمخرج سامح الشوادي المخرج التليفزيوني .


كما يشارك في التحكيم كلا من المخرج مجدي ابو عميره وشكري ابو عميره واستاذ دكتور ماجي الحلواني استاذ الاعلام وعميد كليه الاعلام الاعلام الاسبق  كذلك يشارك بالتحكيم استاذ دكتور حمدي حسن ابو العنين نائب رئيس جامعه مصر الدوليه وعميد كليه الاعلام سابقا واستاذ دكتور باسم ابراهيم مدير عام الاداره العامه للخدمات بالمواقع الاثريه والسياحيه والمذيع خالد يعد كبير مذيعي القناه الاولي .


وتتناول مشروعات التخرج كافه مناحي الحياة  وهي علي التوالي (وهنا علي وهن مني _ضل حيطه _,الموت واشاء اخري _عوده _شد الخزام _مجرد رقم _متحف الأجنة المشوهة - رمضان كريم _الطاقه النووية _السياحة في مصر _حراس المقابر ) تمتد الاحتفالية لمده ثلاثه أيام  تحت اشراف د. سالي جاد رئيس قسم الاعلام بكليه اللغة والاعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

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