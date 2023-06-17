عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرفش مصيره | انهيار شقيق مفقود في مركب هجرة اليونان ..فيديو

غرق مركب
غرق مركب

كشف محمد الشرقاوي، شقيق أحد المفقودين في حادث غرق مركب قرابة سواحل اليونان، تفاصيل جديدة عن المركب الغارق، قائلا: "المسئولين عن سفر المركب بهذه الطريقة من ليبيا وجهة من مصر في محافظة الشرقية، وكل شاب يدفع 3 آلاف دولار أي ما يعادل 150 ألف جنيه مصري".

txt

بالدموع والعناق.. لاجىء سوري يستقبل شقيقه الناجي من حادث غرق سفينة اليونان

txt

كارثة قارب اليونان .. 12 باكستانيًا من بين الناجين

وأعرب محمد الشرقاوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، عن حزنه لعدم معرفة مصير شقيقه حتى الان، قائلا: "أنا معرفش مصير أخويا ولا أولاد عمي وكانوا على المركب وخدوا من كل واحد حوالي 3 الاف دولار، ولفيت عليهم كتير ورحت مستشفى لمشاهدة الجثث ومنعوني من الدخول ومنتظر من ثلاث أيام".

 

وتابع: "من البداية أخويا طالع من مصر وسافر إلى ليبيا وكان شغال في ليبيا ودخل ليبيا بتأشيرة وختم قانوني، وبلدنا خرج منها 27 فرد من قرية صغيرة بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وسافر لأن الأوضاع في ليبيا مش مستقرة وهو مشي مع جماعة اصدقاءه"، مؤكدا عدم رضاه على السفر بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

اليونان المركب الغارق القاهرة والناس المفقودين حادث غرق مركب الإعلامي خيرى رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تكشف حقيقة اقتراب فيروس أشد فتكا من كورونا

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بسبب تريند.. مراهق يقفز على ظهر قطار وهو يسير

خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

بوتين أبدى اهتمامًا.. روسيا تكشف صعوبة تنفيذ المبادرة الأفريقية

30 جنيه؟ رئيس شعبة الأرز يرد على سؤال مفاجئ من أحمد موسى

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

أرخص 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بالسوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست 20 كيلو .. صور أثارت الجدل لـ شذى حسون

طرق علاج ضغط الدم المرتفع بالعسل

انتظار المولود يرد على شائعة الانفصال .. آخر صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

بعد تصريح جريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ طليقة وائل كفوري

فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ